Taş ocağından fırlayan kayalar yüzünden mahalle diken üstünde

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Hacıyusuf Mahallesi'nde halk, Öztüre Holding’e bağlı taş ocağından fırlayan kayaların tehdidi altında. Yöre halkı, Öztüre Holding’in ocaktan taş çıkarırken, köye çok yakın bölgelerde patlattığı dinamitlerin etkisiyle tepeden yuvarlanan kayaların kendilerine zarar vermesinden korkuyor.

Öztüre Holding’in mahallenin yakınlarındaki tepede açtığı taş ocağı, halkı isyan ettirdi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Özyılmaz, köyün endişesini şu sözlerle dile getirdi. "Mahallemiz bir tepenin eteğinde. Öztüre Holding, bu tepede çok büyük bir taş ocağı açtı. Ocakta büyük miktarlarda dinamitler patlatılıyor. Bu dinamitler, mahallemiz bir kenara, bütün Cenkyeri’ni sallıyor. Mahalledeki 60 küsur evin arasında çatlak oluşmamış olan yok.’’

Şirket etkinlik alanını genişletmek istiyor

Şirketin etkinlik alanını genişletmek için ÇED raporu alma girişimine karşı toplanan yöre halkı, şirketin raporu alması halinde taş ocağının mahalleye, kuş uçuşu 200, 250 metre kadar daha yakınlaşacağını ve bunun köy için büyük bir tehlike oluşturduğunu da vurguladı:

‘’Taş ocağı köyümüze bu kadar yaklaşırsa muhakkak birileri ölür. Ocaktan yuvarlanan tepenin eteğindeki çok büyük çam ağaçlarını devirmiş. Köyde hayvancılık var. İnsanlar hayvanlarını bu tepede güdüyor. Çocuklar bu tepede oyun oynuyor.’’

Ne anons var ne devlet yetkilisi

Yöre halkı holdingin, mahallelilerin kaygılarına karşı kayıtsızlık olduğunu da vurguluyor:

"Köyümüzün altında bir mera var. Köyümüzü bu alana taşıyın, kimse zarar görmesin dedik. 'Patlamaları devlet gözetiminde gerçekleştireceğiz, öncesinde anons geçilecek, köylüler uyarılacak' dediler. Fakat şimdiye kadar, patlamalardan önce ne anons geçildiğini, ne de bir devlet yetkilisi gördük.