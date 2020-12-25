Tartışma yaratan görevlendirmeler: 'Atamaların neye göre yapıldığını kimse bilmiyor'

Sayıştay Raporu’ndaki usulsüzlüklerle gündeme gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde bu kez de daire başkanlığı değişikliği çeşitli spekülasyonlara yol açtı. CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, "Belediye Başkanı Hilmi Güler, Soya Camisi’nin imamı olan Bekir Karakış’ı Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı yapmıştı. O başkan şimdi görevden alındı. Yerine, Güvenlik Müdürü olarak görev yapan Seyfettin Bilkay atandı" dedi.

'Kim kimin yerine geldi kimse bilmiyor'

Şahin, “Atamaların neye göre yapıldığını kimse bilmiyor. Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükleri, farklı memur atamalarını il kamuoyuna açıklamıştık. Beklediğimiz şey şeffaflık ancak o da Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yok. Belediyede kim kimin yerine, neden ve niçin geldi, giden niçin ve neden gitti? Kimse bilmiyor" şeklinde konuştu.

Şahin, göreve yeni atanan Seyfettin Bilkay’ın 11 Eylül 2020 tarihinde vekalet ettiği araç kiralama konusuna da şu sözlerle hatırlatma yaptı:

"Ordu’da iki esnaf, aylık kirası 25 bin lira olan lüks araçlarını Belediye Başkanı Hilmi Güler’e 1000 TL’ye kiralıyor. Ayakkabıcılık yapan bu iki esnaf, noter işleri için de önceki Güvenlik Şube Müdürü, şimdi ise Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına atanan Seyfettin Bilkay’a vekalet veriyor. Ordu 3. Noterliği tarafından araç kiralama sözleşmesi bu vasıtayla yapılıyor. Yani bu araç kiralama konusunda ne başkan ne de bir başka kimse çıkıp da özellikle pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaf için ‘Aylık kirası 25 bin TL olan aracınızı neden başkana 1000 liraya kiralıyorsunuz?’ diye sormuyor."