Tarsus'ta Komünist Kadınlar: Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın!

İstanbul Sözleşmesi'dan gece yarısı kararnamesiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkılmasının ardından Komünist Kadınların Türkiye'nin dört bir yanında eylem yapılması çağrısı üzerine Tarsuslu Komünist Kadınlar seslerini duyurmak için bugün alandaydı.

Bugün akşamüstü Tarsus’ta Yarenlik Alanı’nda bir araya gelen Komünist Kadınlar, burada bir basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklamasında, Akp iktidarının kadınların yaşamasına bile tahammülü olmadığı için İstanbul Sözleşmesi’nin feshedildiği belirten Komünist Kadınlar şunları söyledi:

“Bugün burada kadın düşmanı AKP iktidarının son icraatına meydan okumak için toplandık. Yıllarca ilk imzacısı olmakla övündükleri İstanbul Sözleşmesi’nden bir oldu bittiyle çekildiler. Üstelik ülkemizde her gün kadınlar öldürülmeye, şiddet görmeye devam ederken yaptılar bunu. Çünkü kadın düşmanılar, çünkü gericiler, çünkü bu ülkede kadınların yaşamasına bile tahammülleri yok.

Haftalardır Erdoğan’ın dilinin altında gevelediği bakla, ortaya çıktı böylece. 'Aileyi güçlendireceğiz' diye diye, bir oldu bittiyle kadınların şiddetle mücadelesinde önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiler. Çünkü gericiler ve yobazlar için, kadının yaşam hakkı 'kutsal aile'den sonra gelir. İçinde şiddet varmış, istismar varmış, kadın her gün can korkusuyla yaşıyormuş, umurlarında değil! İsterse kadınlar ölsün ama yeter ki aile kurumu zarar görmesin! Çünkü onlar için kadın demek, sadece 'anne' demek! Bekarken babasının, evliyken kocasının sözünden çıkmayan kız çocuğu ve eş demek! Şiddet dolu aileniz de, adaletsiz hukukunuz da kadınları oy potansiyeli olarak gören zihniyetiniz de yerin dibine batsın!”

'İstanbul sözleşmesinden geri düşmeye hiç niyetimiz yok'

Tarsuslu Komünist Kadınlar’ın okuduğu açıklamasında ayrıca, kadına yönelik şiddete, sömürüye ve eşitsizliğe karşı mücadeleyi sürdürecekleri belirtilerek “İstanbul Sözleşmesi her ne kadar doğar doğmaz gericilik tarafından boğulmuş olsa da kadınların önemli bir yasal kazanımıdır ve bundan geri düşmeye hiç niyetimiz yok" denildi.

TKP Kadın Dayanışma Komiteleri'nin Türkiye'nin her yerinde, kadına yönelik şiddetin ve sömürünün kökünü kazımak için, bu eşitsiz ve adaletsiz düzeni değiştirmek için kadınları kendi kararlarını vermeye çağırdığını belirten Komünist Kadınlar açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kadınların karşı karşıya kaldıkları her soruna birlikte çözüm üreteceğiz. Emeğimizi sömürenlere karşı birlikte ses çıkaracağız, kreş hakkımızın, ücretsiz sağlık ve eğitim hakkımızın peşine düşeceğiz. Dinci gericiliğin yarattığı baskılara birlikte göğüs gereceğiz. Taciz, istismar ve şiddete karşı omuz omuza mücadele edeceğiz. Bugünü daha yaşanır hale getirirken, geleceği de kuracağız! Kadınlar bu düzeni başınıza yıkacak! Sosyalist bir ülke biz kadınların ellerinde yükselecek!”

Kadınların susmayacağı vurgulanan açıklamanın sonunda, "Emeğini değersizleştirdiğiniz, yaşamını savunamadığınız, her fırsatta aşağıladığınız kadınlar dün olduğu gibi bugün de susmayacak ve bu düzeni başınıza yıkacak!" denildi.