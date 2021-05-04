Tarsus'ta Aratos Gözlemevi kuruluyor

Aratos Felsefe Dergisi kurucusu gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık, antik çağda yaşamış şair, matematikçi ve gökbilimci (astronom) Tarsuslu filozof Aratos adına bir gözlemevi kuruyor.

Aratos dergisi, 2022’nin Aratos Yılı olması yönündeki çabalara bir yenisini daha eklerek, Mersin Tarsus’a bir gözlemevi kazandırmak konusunda çalışma başlattı.

Bugüne kadar, Aratos dergisi, Aratos Kültür Sanatevi ile Aratos Felsefe Okulu gibi kalıcı işleri Tarsus’a kazandıran Uğur Pişmanlık, şimdi de gökbilimci-astronom Tarsuslu filozof Aratos’un adına bir gözlemevi kurulması için gerekli girişimlere başlandığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Aratos Gözlemevi’nin kuruluş sürecine yönelik olarak başta Uzay Bilimleri alanından olmak üzere çeşitli disiplinlerden “Aratos Gözlemevi Girişim Kurulu” oluşturuldu. Aratos Gözlemevi’nin kurulması için Tarsus dışında çeşitli ölçeklerde arazi ve mekân tespiti yapıldığı öğrenildi.

Yapılan açıklamada, “Aratos Gözlemevi Girişim Kurulu”nda şu isimler yer aldığı bildirildi: Prof. Dr. İbrahim Ethem Derman (Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm eski Başkanı), Prof. Dr. Aysun Akyüz (Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi), Prof. Dr. Zehragül Aşkın (Mersin Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Tolga Ünlü (Çukurova Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), Hüseyin Adıbelli (Arkeolog), Remzi Karabulut (Yazar-Ressam), Uğur Pişmanlık (Aratos Dergisi Kültür Sanatevi Yöneticisi), Ekrem Kahraman (Ressam-Yazar), İrem Yarpuz (Avukat), Hasan Şemsi (İş adamı), Osman Homurlu (Emekli Savcı), Halide Ferli (Avukat), Sedat Çopur (Öğretmen), Kübra Kaplan (Mimar).

'Tarsus’a bir bilim ve aydınlanma simgesi kazandıracağız'

Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aratos Gözlemevi projesinin 15 yıllık hayali olduğunu belirterek, “Aratos dergisini 2004 yılında yayınlamaya başladık. Tarsuslu filozof Aratos bir gökbilimci idi. Bugün ay yüzeyindeki kraterlerlerden biri gökbilimci Aratos'un adını taşıyor. Ayrıca yine NASA tarafından Mars'ın yüzeyindeki kraterlerden birine Tarsus adı verilmiştir. Astronom Aratos adına bir gözlemevi kurmak hayalimi uzun zamandır çeşitli zamanlarda radyo, televizyon ve gazetelerde açıkladım. Şimdi bu hayali çok değerli akademisyen, yazar ve sanatçı dostlarla gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.

Uğur Pişmanlık şöyle konuştu:

"Aratos Gözlemevi’ni kurmak için öncelikle Tarsus dışında hava ve ışık kirliliğinden uzak bir noktada uygun bir arazi ya da tepe bulmaya yönelik araştırmalara başladık. Kent dışında iki köyde çeşitli ölçeklerde araziler bulduk. Ancak hem arazi taraması hem de gözlemevi için altyapı çalışmaları devam etmektedir. Somut gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

Aratos Gözlemevi’nin kurulması için başta Tarsus olmak üzere, yurt içi ve dışından projemize çok sayıda kişi ve kuruluş destek verecek. Aratos Gözlemevi ile Tarsus’a bir bilim ve aydınlanma simgesi kazandıracağız. Aratos Gözlemevi Tarsus’a çok yakışacak. Tarsus’u felsefe kenti yapma çabamızın somut bir yanı da Aratos Gözlemevi olacaktır."