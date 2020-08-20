Tarsuslu filozof Aratos'un 'Gök Olayları' Türkçeye çevriliyor

Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık, filozof Aratos’un Tarsus’un felsefe kenti olması açısından önemli bir değer olduğunu söyledi ve Aratos’un ‘Gök Olayları’ kitabının Türkiye'de Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından basılmasının planlandığını duyurdu.

Pişmanlık, Aratos ve çalışması hakkında şunları söyledi:

Aratos’un mezarı, Makedonya’nın (Yunanistan) Pella kentindedir. Şairin ilk iki yapıtı olan uzun destanlar günümüze ulaşmamıştır. Buna karşılık, Kral Antigonos’un isteği üzerine kaleme aldığı Phaenomena (Gök Olayları) adlı öğretici uzun şiiri eksiksiz olarak elde bulunmaktadır. Aratos, bu yapıtını, stoa felsefesinin ilkelerini göz önünde tutarak yazmıştır. Elimizdeki bilgilere göre bu yapıtı, çeşitli dillere çevrilmiş ve uzun süre etkisini yitirmemiştir.

Büyük olasılıkla Rönesans döneminde Yunancadan İngilizceye ve Almancaya çevirisi yapılan bu kitabın Türkçesi en kısa zamanda yayınlanacaktır.

Tarsuslu Aratos

Aratos, Milattan Önce 315 - 240 yılları arasında yaşadı. Tarsuslu şair ve bilgin, matematik ve astronomi öğrenimi için Atina’ya gitti. Stoacı filozof Zenon’dan felsefe okudu. Şair Kallimakhos’la yakın dostluk kuran Aratos, Makedonya hükümdarı Antigonas Gonatas’ın ve Suriye kralı Antiokhos Soter’in de yanında bulundu.