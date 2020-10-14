Tarımda ‘torba yasa’ geri çekildi

Gıda konusunda yayınlara ceza getiren, gıdada taklit ve tağşiş, hobi bahçeleri, tarım arazilerinin korunması, tütün ve alkol ile ilgili önemli düzenlemeler öngören "torba yasa"nın geneli üzerinde görüşmeler yapıldı. Maddelerin görüşülmesi gelecek hafta yapılacaktı.

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, yasa tepkilerin ardından geri çekildi.

Tasarı gıdada “yanıltıcı yayın gerekçesiyle ifade özgürlüğünü tehdit eden, gıda konusunda yayın yapan, açıklama yapan, görüş bildirenlere yönelik 20 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza" öngörüyordu. Tepki çeken düzenlemenin iptali ile “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nda yer alan hobi bahçelerine yönelik düzenlemeler de ertelenmiş oldu.