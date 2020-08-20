Tarımda ithalatçı ülke olduk

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'de tarımın el kitabını hazırladı. 41 milyon 196 bin hektar tarım arazisi 3 milyon 484 bin hektar azalarak 37 milyon 712 bin hektara düştü. 2002 yılında çiftçinin bankalara borcu 2.4 milyar TL iken, 2019 yılında 108 milyar TL'ye çıktı. Çiftçi başına banka borcu da bin liradan 52 bin liraya yükseldi. 683 bin 265 çiftçi tarım yapmaktan vazgeçti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, sektörde çalışan sayısı da 7 milyon kişiden 5 milyona düştü.

Buğdaya 16.4 Milyar $

Kitapta yer alan bilgilere göre 2003-2019 döneminde 62 milyon ton buğday ithalatına 16.4 milyar dolar, 3.7 milyon ton arpa ithalatına 905 milyon dolar, 20.3 milyon ton mısır ithalatına 4.7 milyar dolar, 2.7 milyon ton çeltik ithalatına 1 milyar dolar, 2.6 milyon ton pirinç ithalatına 1.4 milyar dolar, 3.4 milyon ton mercimek ithalatına 2.4 milyar dolar ödendi.

Yine 573 bin ton kuru fasulye ithalatına 633 milyon dolar, 1.1 milyon ton şeker ithalatına 552 milyon dolar, 38 bin ton zeytinyağı ithalatına 74 milyon dolar, 136 bin ton çay ithalatına ise 339 milyon dolar ödeme yapıldı.

41.1 milyon hektar tarım arazisi 3.4 milyon hektar azalarak 37.7 milyon hektara düştü.

Çiftçinin borcu 108 milyar TL'ye çıktı

CHP'li Orhan Sarıbal'ın kitabında yer alan bilgilere göre, 2003-2019 döneminde tarım ürünleri ihracatı 77.6 milyar dolar iken, ithalata 104.6 milyar dolar ödeme yapıldı. Yani, 27 milyar dolar, yabancı ülkelerin çiftçisine gitmiş oldu. 2002'de çiftçinin bankalara borcu 2.4 milyar TL iken 2019'da 108 milyar TL'ye çıktı.

2002'de çiftçi başına bankalara borç bin TL iken, 2019 yılında 52 bin TL oldu. 2003 yılında Çiftçi kayıt Sistemi'ne 2 milyon 765 bin 287 kişi kayıtlı iken, 2019'da bu rakam 2 milyon 83 bin 22 kişiye düştü. 682 bin 265 kişi üretimden ayrıldı. Yine 2002'den tarımda çalışan sayısı 7 milyon 458 bin kişi iken, bu sayı 2019'da 5 milyon 97 bin kişiye düştü.