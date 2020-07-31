Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihalelerinde 'pazarlık usulü' alışkanlığı

Sayıştay’ın Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’ndaki bulgularda Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca yapılan pazarlık usulü ihalelere yer verildi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, denetçiler raporunda "Kamu İhale Kanunu’nda temel ihale usulleri olarak açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü sayılmış olup, pazarlık usulü istisnai bir ihale usulü olarak öngörülmüştür. Kanunda belirtilmesine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı için gerçekleştirilen hizmet alım ihaleleri ve yapım işi ihalelerinin büyük kısmının kanuna aykırı şekilde 21/b usulü ile ihale edildiği görülmüştür" denildi.

'Alışkanlık haline getirilmiş'

Denetçiler, istisnai usulün ancak birtakım olağanüstü hallerde yapılması gerektiğini de belirterek, bu hallerin, "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen haller veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması durumu" olduğunu belirtti.

Raporda, "Pazarlık usulü ile ihaleye çıkmak idare tarafından bir alışkanlık haline getirilmiştir" denildi.

İhalelerin toplam bedeli 222 milyon liranın üzerinde

2018 yılı içinde pazarlıkla yapılan ihalelerin toplam bedelinin 222 milyon 966 bin 937 TL olduğu ve bu ihalelerin çoğunlukla Destek Hizmetleri Dairesi’nce yapıldığı öğrenildi. İhalelerde, 109 milyon TL Antalya Hipodromu yapım işine, 89 milyon ise Türkiye Milli Botanik Bahçesi Bitki Sarayı yapım işine ödendiği görüldü.

6 milyona yakın Milli Botanik Bahçesi’nin giriş karşılama binası çevre düzenine, 3,5 milyondan fazla da merkez kreş ve gündüz bakım evi yapımına ödenmesi de dikkat çekti. Öte yandan raporda, "Pazarlık usulü ihale yapılması rekabeti engellediği gibi aynı iş için daha fazla kamu kaynağı kullanılmasına da neden olmaktadır" da denildi.

Sayıştay raporunda Kamu İhale Yasası’na göre belirlenen ilkelere aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin veren ve ihaleyi yapanlar hakkında yaptırım uygulanabileceği belirtildi. Raporda durum “Bu nedenle kanunda sayılan şartlar var olmadığı sürece 21/b usulü ile ihaleye çıkılmasının kanunda sayılan ilkelere aykırı olduğu değerlendirilmektedir” denilerek belirtildi.

Tartışmalı isim

İhaleler, bakanlığın "tartışmalı" ismi Ecmel Ercan’ın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olduğu süre içinde yapıldı.

Ercan’ın geçtiğimiz yıl Bakanlıktan önce çalıştığı özel şirkette, hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından suç duyurusunda bulunulduğu gündeme gelmişti.