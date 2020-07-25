Tarım ve Orman Bakanı, danışmanının kız kardeşini daire başkanı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yılın Haziran ayında Ege Ordu Komutanlığı’nda sekiz yıldır Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı “sivil memur” olarak görev yapan Fatma Sinem Sadioğlu’nu, orman köylüleri için proje üreten, hibe ve kredi desteği veren yüksek bütçeli Orman ve Köy İşleri Dairesi’nin (Orköy) başkanlığına atamıştı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Bakanlık danışmanı Uğur Sadioğlu’nun kız kardeşi olan ve Orman Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı olarak atanan Sadioğlu’nun özgeçmişine, eğitim ve meslek geçmişine dair hiçbir bilginin yer almadığı görüldü.

'213 personeli apar topar tekrar rotasyona tabi tuttu'

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, personel dairesinin, kurumun en kritik dairesi olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu daireye, mesleği bilen birinin atanması gerekiyordu. Daha memuriyet tecrübesi bile çok düşüktü. O yetmemiş gibi, kısa süre sonra personel dairesi başkanlığına atandı. Bu, daha da büyük bir zuldür. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü’nde personelin işlendirilmesi konusu çok önemlidir. Hanımefendi geldikten sonra, üç ay önce rotasyondan tayin olmuş ve yeni yere yerleşmiş 213 personeli, apar topar tekrar rotasyona tabi tuttu.

Kuruma alınacak 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurundan KPSS puanı yüksek olanlara, mülakatta düşük puanlar vererek elediler. Kararlar mahkemeye gitti, şimdi tek tek iptal ediliyor. Bu yanlışlık, Sadioğlu daire başkanı olduktan sonra yapıldı. Yanlış verilen kararlar, kurumun tüm liyakatini altüst etti. Ormancılığı bilmeyen insanların buraları yönetmesinden daha büyük bir kötülük olamaz. Pakdemirli’nin kafasında bu kurumu ticarethaneye çevirmek olduğunu biliyoruz."