Tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar karantinaya alındı

Konya'nın Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi'nde mevsimlik olarak aileleriyle bölgeye gelip, kurdukları çadıra yerleşen tarım işçilerinden 2'si rahatsızlandı. Hastaneye başvuran işçilerin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Temaslı kişilerin çok olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölgeyi karantinaya aldı.

DHA'nın haberine göre, bölgeye giriş ve çıkışlara izin vermilmezken çadırda yaşayanlara sağlık taraması yapıldığı söylendi.

Kutören Mahalle Muhtarı Özcan Kardaş, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çadırlarda kalan 93 kişinin testlerinin yapıldığını söyledi.