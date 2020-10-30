Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü 65 yaşındaki Fahrettin Ciltepe ve Atlantı Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiröz yaşamını yitirdi. 13'ü tarım işçisi 14 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 17.30 sıralarında Ilgın-Atlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Fahrettin Ciltepe yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ali Kıvanç'ın kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere çarparken, minibüs şarampole savruldu.
Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.