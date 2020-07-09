Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Sabah saat 06.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen kazada minibüs şoförü ile 17 tarım işçisi yaralandı.

DHA'nın aktardığına göre Altıntaş Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Sultanhisar ilçesine pamuk çapasına götüren İsmail Kuşçu (52) yönetimindeki 09 P 7149 plakalı servis minibüsü, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, minibüs şoförü İsmail Kuşçu (52) ile tarım işçileri Nurgül Baytosun (24), Şerife Akçay (31), Cansel Akçay (19), Gülüzar Yörük (42), Esin Akçay (17), Cansu Akçay (17), Esmehan Menderes (20), Zübeyde Baştekin (31), Melisa Kuşçu (18), Melike Çolak (13), Adile Akçay (14), Süheyla Çolak (33), Mehmet Çavdar (19), Gebenç Suphi (18), Kadriye Binici (37), Ebru Binici (20) ve Tuğçe Akçay (22) yaralandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.