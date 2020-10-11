Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Adana'dan Mersin'e tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 34 işçi yaralandı.

Erdemli ilçesine 30 km uzaklıktaki Aslanlı Mahallesi Devrent mevkiinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada Bedriye Kaya adlı işçi yaşamını yitirdi, 6’sı ağır 34 işçi yaralandı.

Midibüsün iddiaya göre fren boşalması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildiği belirtildi.

Kaza sonrasında yurttaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada 6'sı ağır 34 işçi yaralanırken, işçilerden Bedriye Kaya'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.