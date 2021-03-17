Tarım Bakanı açıkladı: Geçici işçilere kadro yok

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda geçici işçi olarak çalıştırılan işçilere kadro açılma ihtimalinin açıklanması amacıyla ilgili Bakanlığa yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, önergesinde “TAGEM’de, KPSS ile işe yerleştirilen ve 5620’ye tabi olan; en az 5 yıl en fazla 11 yıldır çalışan geçici işçilerin kadroya alınması düşünülmekte midir?

Bakanlığınızda ve KIT’lerde, 5 ay 29 gün olan çalışma süresi amir izni ile 4 ay daha uzatılarak çalışmaya devam eden geçici işçi sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

Bakan Pakdemirli: Geçici işçilere kadro yok

Gürer’in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlıklarında 5620 sayılı Kanun gereğince vizeli olarak çalıştırılan geçici işçi personelin daimi işçi kadrosuna geçirilmelerine dair mevzuat düzenlemesi bulunmadığını açıkladı.

Pakdemirli, bakanlıkta ve KİT’lerde toplam 2 bin 657 geçici işçinin çalıştığını belirtti.