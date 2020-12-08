'Tarikatlar kapatılmalı mıdır' sorusuna TÜGVA hayır dedi

Solcu Liseliler Instagram sayfasında düzenli olarak yayımlanan sosyal medya anketlerinde geçtiğimiz Pazar günü "Tarikatlar kapatılmalı mıdır, neden?" başlıklı bir soru yer alıyordu. Anket sonucunda yüzde 93 oranında "evet" yanıtı çıktı.

'TÜGVA'dan karşı çalışma'

Anketin ardından TÜGVA, TÜGVA Lise isimli Telegram grubundan Solcu Liseliler anketine karşı bir çalışma başlattı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu bir vakıf TÜGVA. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol ile birlikte okullarda etkinlik düzenleme yetkisine sahipler ve düzenledikleri etkinliklerde AKP ve gericilik propagandası yapmalarıyla biliniyorlar.

TÜGVA'nın daha önce okullarda çıkardıkları Fikirname isimli dergide "Okulda kızlı erkekli ortamlardan uzak durun, karşı cinsi yok sayın", yazları düzenledikleri kurslarda da "ibadet her yaşta önemli çünkü çocuklar da ölebilir" deniyordu. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı bu kursları kendilerine bağlı okullarda yapmalarına izin verdi.

Yine bazı okullarda Medeniyet ve Düşünce Kulübü aracılığıyla Büyük Doğu fikriyatı ve Necip Fazıl etkisindeki neslin Yeni Türkiye ideali", "Sezai Karakoç'un hayatı ve diriliş neslinin sonsuzluk nöbeti", "Nurettin Topçu'nun ahlak söylemi", "Diriliş neslinin amentüsü", "Mehmet Akif'in Süleymaniye kürsüsünden şiirleri", "Çöle İnen Nur adlı kitabın tahlili" başlıklar ile gündeme gelmişti.

'Tarikatlar gençlerin kabusudur'

Konuyla ilgili Türkiye Komünist Gençliği’nin sitesinde görüşlerine yer verilen bir lise öğrencisi ise şunları söyledi:

"Ben daha 12 yaşında karşılaşmıştım bu baskıyla, hem de okulda. Bir hocamız kız olduğum için oyun oynayamayacağımı, bunun ahlaksızlık, terbiyesizlik olduğunu söylemişti. Hem şaşırmıştım hem öfkelenmiştim. Ama yine de bazılarına göre şanslıydım. Çünkü okul arkadaşlarımdan zorla tarikatlara gönderilenler vardı. Tarikatlar çocukların, gençlerin, toplumun bir kabusudur. Gençleri geri olana, kötü olana, derin bir bataklığa çekmekten başka bir şey yapmayan, politik bir örgüttür tarikatlar."

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