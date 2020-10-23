Tarikatçıların saldırdığı yerde bugün toplandılar

İzmir'de Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, dün Bornova metro çıkışında partinin haftalık yayını Boyun Eğme dergisinin satışı sırasında gericiler tarafından saldırıya uğramış, “İyi tarikat var kötü tarikat var, hepsini aynı kefeye koyamazsınız denilerek” başlayan saldırıda üç parti üyesi yaralanmıştı.

TKP üyeleri bugün yeniden Bornova metro çıkışında toplanarak Boyun Eğme dergisinin satışını yaptı.

TKP'den dün saldırı sonrasında yapılan açıklamada "karanlık değil aydınlık kazanacak" denilmiş ve "Bağımsız, özgür, egemen, laik ve sömürüsüz bir Türkiye için mücadeleye çağırmaya devam ediyoruz. TKP gönüllülerini çoğaltalım, bu düzeni birlikte değiştirelim" çağrısında bulunulmuştu.

Bugün Bornova metro çıkışında TKP üyelerinin çalışmasından kareler: