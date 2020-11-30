Tarikatçı babanın cinsel istismar davası yarın görülecek

Konya’da 13 yaşındaki kızına yıllarca cinsel istismarda bulunan tarikat üyesi baba K.Y.'nin tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşması yarın görülecek.

İstismara uğrayan çocuğun gönüllü olarak avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği yarın Konya Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 14.00'te görülecek duruşmaya katılım çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada istismarcı babanın başka çocuk istismarı eylemleri gerçekleştirdiğine ilişkin çok fazla duyum alındığı belirtildi ancak tarafların bulunduğu ortam, komşular, babanın üyesi olduğu tarikatın diğer üyelerinin durumu saklamaları nedeniyle diğer çocukların kamuoyuna yansımadığına işaret edildi.

Tutuklu yargılanan K.Y.'nin iddianame kapsamında Türk Ceza Kanununun 103. maddesi uyarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan hapsi isteniyor.

"Yarın çocuğumuz için saat 14.00’te Konya Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacağız. Tüm basın emekçilerini ve kamuoyunu çocuğumuzun yanında olmaya çağırıyoruz" çağrısında bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Unutmayalım, çocukların refah içinde büyümesi için tüm toplum sorumludur" açıklamasını yaptı.

