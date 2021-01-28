Tarikat şeyhinin bahçedeki mezarı taşındı, çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de tarikat lideri Yakup Haşimi'nin cenazesi türbe yapılmak için konut arazisine gömülmüştü. Tepkiler üzerine savcılık kararıyla cenaze kaldırılmak istenince arbede çıktı.

Haber Merkezi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 6 Kasım'da ölen "Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği" adıyla faaliyet gösteren tarikatın lideri Yakup Haşimi'nin cenazesi konut arazisine defnedilmişti.

Bu adımın nedeninin Haşimi'nin defnedildiği yerin türbe yapılmak istenmesi olduğu öğrenilmişti.

Gelen tepkiler ve şikayet üzerine savcılık kararıyla cenazenin bulunduğu alandan mezarlığa defnedilmesine karar verildi.

Dün Akşam saatlerinde mezarın bulunduğu alana gelen polis ve cenaze hizmet ekipleri "Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği" adı altında faaliyet yürüten tarikatın üyelerinin engellemesiyle karşılaştı.

Çıkan arbede sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri mahalleye giden yolları keserek kimsenin geçmesine izin vermedi.

Cenaze Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı'na gömüldü.

Haber

Tarikat cenazesinde koronavirüs tedbirleri yok sayıldı