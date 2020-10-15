Tarihi 'Millet Bahçesi' beton millet bahçesi oluyor

Giresun'da Sultan Selim Mahallesi Eşref Dizdar Caddesi’nde bulunan "Millet Bahçesi", AKP iktidarında peşi sıra yapılan bol betonlu "Millet Bahçeleri"nden biri değil.

Adı da, kendisi de tarihi olan bahçe, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 1986 yılında tescillenmiş ve koruma altına alınmıştı.

Tarihi bir kemerli kapısı bulunan bahçe, kemerin üstünde yer alan bilgilere göre, 1900 yılında, zamanın kaymakamı Münir Ziya ve Belediye Başkanı Kaptan Yorgi Paşa tarafından yaptırıldı.

Tescilli olan tarihi kapı

İçinde anıt ağaçlar da bulunan bu tarihi park, yaptırıldığı dönemde "Memleket Bahçesi" olarak anılmış, daha sonra "Millet Bahçesi" adını almış.

Söz konusu parka ilişkin Giresun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan bilgilendirme notunda şu ifadeler yer alıyor:

Dikdörtgen şekilli bahçenin kuzeyinde teraslı bir balkon ve çay salonu bulunmaktadır. Bahçenin bu cephesini kale surlarının kalıntıları oluşturur. Bahçenin anıtsal kapısı ve iki yanındaki çeşmeleri kesme andezit taşı ile inşa edilmiştir. Mermer üzerine yazılı olan üç satırlık kitabe, rik’a yazı ile yazılmıştır. Kapının iki yanında yer alan kitabelerine göre doğudaki çeşme eski valilerden Kadri Bey adına; batıdaki çeşme ise yine eski valilerden Sırrı Paşa adına inşa edilmiştir. Çeşmeler üstte yüzeyinde akant yaprağı motifi yer alan bir tepelikle tamamlanır.

Tarihi bahçenin eski halinden bir kare...

Gerçek 'Millet Bahçesi'nde beton çalışması

Tescilli olan "Millet Bahçesi"nde bir süredir tarihi dokuya zarar veren çalışmalar yapıldığı belirtilirken, konuya ilişkin soL'a bilgi veren Giresunlu yurttaşlar, "Herkesin kullandığı, nefes alma alanlarımızdan birisiydi burası. Diğer Millet Bahçeleri gibi değil, tarihi bir yer burası. Geçtiğimiz günlerde gittiğimizde bu yeşil alanın da betonlaştırılmaya çalışıldığını gördük. Oysa burası tescilli bir alan" aktarımında bulundu.

Çalışmanın AKP'li Giresun Belediyesi'nin onayıyla yapıldığı belirtilirken, söz konusu "düzenleme" Giresunluların tepkisini çekti.

İşte söz konusu çalışma sonrası parkın son durumu:

Parktaki yeşil alanlar söküldü, her yere taş yığıldı...