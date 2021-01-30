Tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda hiltili 'restorasyon' devam ediyor

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu'nda kompresörlü hilti ile yapılan restorasyon tepkilere neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel SekreterYardımcısı Mahir Polat, yıkımın devam ettiğini duyurdu.

Polat, "Dün durdurduğumuz yıkımın devam ettiğini öğreniyoruz! Divanhane Karakolu'nun yıkımının acilen durdurulması için ilgili bakanlıklara çağrıda bulunuyoruz. Sultan Abdülaziz’in yaptırdığı binayı Ulaştırma Bakanlığı’nın Kültür Bakanlığı koruma kurulu onayı ile yıkması büyük bir hatadır" diye yazdı.