Tarihi çeşmeyi AKP'li Çamlı'nın babası söküp apartman dikmiş

"Yeliz" lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın yeniden yaptırırken kitabesine babasının ismini yazdırdığı tarihi çeşmeyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat, Çamlı'nın İstanbul Fatih’te bulunan 270 yıllık 1. Mahmut Çeşmesi’ni yeniden yaptırdıktan sonra babasının adını yazdırdığını ortaya çıkarmıştı.

Çamlı ise "kaybolmuş koskoca bir çeşme ihya edilmiş, teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun" demişti.

Çamlı'ya yanıt veren Polat, Çamlı’nın babasının çeşmeyi söktürüp yerine aile apartmanı diktiğini açıkladı.

Polat kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “1978’de arsası ile satın alıp 1980 yılında sapasağlam ayakta iken ailenizin söküp yerine aile apartmanı yaptığı Sultan 1. Mahmud’un vakıf çeşmesinin, yerinde binanız olduğu için cami duvarına, kitabesini değiştirerek yaptırdığınız taklidi için çok teşekkür ederim” dedi.

1978’de arsası ile satın alıp 1980 yılında sapasağlam ayakta iken ailenizin söküp yerine aile apartmanı yaptığı Sultan 1. Mahmud’un vakıf çeşmesinin, yerinde binanız olduğu için cami duvarına, kitabesini değiştirerek yaptırdığınız taklidi için çok teşekkür ederim. https://t.co/bOMG3qmSuc pic.twitter.com/9w6jDLsiNB — Mahir Polat (@mhrpolat) November 27, 2020

Polat, mesajında ilgili belge ve fotoğrafları da paylaştı: