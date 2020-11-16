Tarihi camideki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Çengelköy'deki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında cami imamı Mustafa Coşkun ve eşi Havva Coşkun'un da arasında bulunduğu 5 ismin ifadesine başvuruldu.

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan ve Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, yapılan incelemelerde olay yerinde tiner bulunurken, caminin kadınlar bölümünde ise şemsiye tipi tüplü sobalar olduğu ortaya çıktı. Cami imamı ifadesinde, sobaların boş olduğunu öne sürerken, 11 Kasım'da camii çevresini boyamak için tiner kullandığını söyledi. Coşkun, yangının alttan ısıtma sisteminden çıkmış olabileceğini savcılıkla paylaştı.

Coşkun, ifadesinde yangının yerden ısıtma sisteminden çıkabileceğini vurgularken lojmanda bulunan ziynet eşyaların yangının ardından bulunamadığını söyledi.

DHA'nın aktardığına göre, yangın sonrası camiden alınan kısmen yanmış olan hard disk ve kamera kayıt cihazı da incelenmek üzere İstanbul Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında hırsızlık şüphesi dahil tüm ihtimallerin çok yönlü olarak soruşturulduğu öğrenildi. İlk aşamada tüm delillerin toplandığı, titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.