Ordu’da şehir hastanesi yapılacak diye yıkılan Botanik Park’a zarar verenlerden hesap sorulması ve parkın yeniden yapılması için Ordu Çevre Derneği çağrı yaptı.

116 dönüme15 milyon TL harcanarak yapılan Botanik Park, itirazlar dikkate alınmadığı için zarara neden olundu. Şu an alanlar koyunlar, inekler otluyor. Yerinde inceleme yapan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü ve dernek YK üyesi Coşkun Özbucak ve Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra yaptıkları açıklamada “İtirazları dinlemeden ben yaptım oldu” mantığıyla hareket edenlerden adli ve idari hesap sorulmalı, zarar ödetilmelidir.” çağrısı yapıldı.

İtirazımız kabul edilmedi

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Botanik Park’a hastane yapılması düşünüldüğünde itiraz ettiklerini belirterek, “Botanik Park’a şehir hastanesi yapılması dillendirilmeye başladığında dernek olarak tepkimizi dillendirdik. İmza kampanyaları yaptık. Botanik Park’a dernek ve sendikaları, partileri davet ederek 16.05.2017 yılında ortak basın açıklaması yaptık. İmar değişikliğine itirazımızı yaptık. İtirazımıza 27.12.2018 tarihinde verilen yanıtta itirazımızın incelendiğini ve kabul edilmediği bildirildi. 15 milyon TL çöpe gitti. Bu halkın parasıydı. Toprağa gömüldü. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin plansız yaptığı işlerin cezasını halk çekiyor. Bizim paralarımız gereksiz, anlamsız harcanıyor. Artık burada hayvanlar otluyor. Burası, Ordu’nun ilk kuruluş yeri. Tarihi cami ve hamam var. Botanik Park yok edildi.” dedi.

Yeniden yeşil alan yapılmalı

ORÇEV YK Üyesi Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü olan Coşkun Özbucak da, Botanik Park’ın yeniden yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Ordu halkı tepki gösterdi ama Ordu Büyükşehir Belediyesi burasını kullanılmaz hale getirdi. Şehir hastanesine de karşı çıktık, buranın yok edilmesine de. Bedava yer aradılar ancak 15 milyonu çöpe attılar. Ordu halkının yeşil alana gereksinimi var. Şimdi hastane başka yere yapılması planlanıyor ancak burasının ne olacağı belli değil. Atıl durumda duruyor. Burası yeniden yeşil alan olmalı, botanik park yeniden yapılmalıdır. Şu an burası hayvan otlatma alanı olmuş. Koyunlar, inekler burada otluyor. Ordu için nefes alacak yeri yok ettiler. Burası yeniden yapılarak Ordu halkının kullanımına sunulmalı.” dedi.

Paralar çöpe gitti

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra ise, “Bu projenin burada olmayacağını ilk günden anlatmaya çalıştık. Türkiye Üretici Köylü Sendikası Ordu Şubesi ve Ordu’daki STK’larla birlikte ortak basın açıklaması yaptık. Ben de bu bölgenin insanıyım. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin o dönemdeki yönetimi burayı yok etti. Bizim paralarımız harcandı. 15 milyon çöpe gitti. Şimdi yıkık dökük biçimde duruyor.” dedi.

