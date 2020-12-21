'Tarihi Bartın Meslek lisesi korunmalıdır'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde yer alan ve Bartın Meslek Lisesi olarak kullanılmakta olan yapının tescil edilerek koruma altına alınması için Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurmuş, kurul ise tescil talebini reddetmişti.

Kurul kararını yargıya taşıyan odaya, açılan davayla ilgili bilirkişi raporu tebliğ edildi.

Mimari değerine dikkat çekildi

Zonguldak İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda 1886 yılında dönemin Kastamonu Valisi olan Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından “Frengi Hastanesi” olarak yapılan, uzun süre bu amaçla kullanılan, 1920’lu yıllarda memleket hastanesine dönüştürülen, günümüzde ise Bartın Meslek Lisesi olarak kullanılan yapının, mimari miras değerine dikkat çekildi.

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bilirkişi raporu koruma kuruluna ders veren bir niteliktedir ve kamu yararı adına sevindiricidir. Raporda, yapının mimari bir miras olduğu vurgulanmıştır" dedi.

'Yeniden ayağa kaldırılarak Bartın'a kazandırılması kıymetli'

Candan, raporda yer alan şu ifadelere de dikkat çekti:

"Bartın’ın kent hafızasında üstlendiği misyon (tarihsel anı değeri) ve binanın özgün halinin (ilk inşa edildi dönem) tescile değer nitelikleri haiz olması münasebetiyle (benzer tescilli örneklerden hareketle), yıkılan dava konusu taşınmazın, korunması gerekmektedir. Bu mimari miras tarihin bir dışa vurumudur ve geçmiş ile çağdaş yaşamın arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olur ve mimari mirasta somutlaşan geçmiş, dengeli eksiksiz bir yaşam için gerekli olan ortamı sağlar. Bu miras insanoğlunun önemli bir parçası olarak özgün haliyle ve olanca çeşitliliğiyle gelecek nesillere aktarılmalıdır. Aksi halde insanoğlunun kendi devamlılığının bir parçası yok olacaktır. Bu bağlamda mimari miras, yeri doldurulamaz bir manevi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerler sermayesidir. Yıkılan dava konusu taşınmaz kültür varlığı niteliğindedir. 2863 sayılı kanun ve uluslararası düzeydeki tüzük ve kararlara göre, özgün hali esas alınarak yeniden ayağa kaldırılacak yapının bir müze (örneğin kent ya da sağlık müzesi) konseptinde Bartın’a kazandırılmasının kamu yararı açısından kıymetli daha olduğunu vurgulamakta fayda vardır."