soL TV'de bu haftaki Tarih ve Gelecek programında Şefik Hüsnü ve İstanbul’da komünist hareketin örgütlenmesi masaya yatırılacak.
Volkan Algan'ın konukları ise Neslişah Başaran ve Barış Zeren.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Tarih ve Gelecek: Şefik Hüsnü ve İstanbul’da Komünist Hareketin Örgütlenmesi
Tarih ve Gelecek programında bu hafta Şefik Hüsnü ve İstanbul’da komünist hareketin örgütlenmesi konuşuluyor.
Haber Merkezi
soL TV'de bu haftaki Tarih ve Gelecek programında Şefik Hüsnü ve İstanbul’da komünist hareketin örgütlenmesi masaya yatırılacak.
Volkan Algan'ın konukları ise Neslişah Başaran ve Barış Zeren.