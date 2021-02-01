Taraftar gruplarından Boğaziçi'ne destek: Aşağı bakmayacağız

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere polis saldırısına tepkiler büyüyor. Taraftar grupları da öğrencilere destek verdi.

Haber Merkezi

Dört taraftar grubu Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı direnen öğrencilere destek verdi.

Bugün yaşanan polis saldırısında bir polisin öğrencilere "aşağı bak" diyerek saldırmasının ardından sosyal medyada "#AşağıBakmayacağız" etiketi gündem oldu.

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği ÜNİFEB, 1907 ÜNİFEB Boğaziçi, Galatasaray taraftar grubu Tek Yumruk, Fenerbahçe taraftar grubu Sol Açık da Twitter hesaplarından #AşağıBakmayacağız etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla Boğaziçili öğrencilere destek verdi.

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Boğaziçi'nde polis kampüse girdi, öğrencilere saldırdı