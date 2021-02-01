Taraftar gruplarından Boğaziçi'ne destek: Aşağı bakmayacağız

Dört taraftar grubu Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı direnen öğrencilere destek verdi.
Bugün yaşanan polis saldırısında bir polisin öğrencilere "aşağı bak" diyerek saldırmasının ardından sosyal medyada "#AşağıBakmayacağız" etiketi gündem oldu.
1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği ÜNİFEB, 1907 ÜNİFEB Boğaziçi, Galatasaray taraftar grubu Tek Yumruk, Fenerbahçe taraftar grubu Sol Açık da Twitter hesaplarından #AşağıBakmayacağız etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla Boğaziçili öğrencilere destek verdi.
Okulumuzda bir süredir devam eden ve 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle okulumuz tarihine bir kara leke olarak düşen süreçle ilgili açıklamamızdır:#AşağıBakmayacağız#BoğaziciAblukada pic.twitter.com/sN26zkZtRN— 1907 ÜNİFEB Boğaziçi (@UFBBogazici) February 1, 2021
February 1, 2021
February 1, 2021
February 1, 2021