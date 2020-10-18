Taraflar birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçlarken Dağlık Karabağ’da patlama

Sputnik muhabiri, Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminin başkenti Stepanakert'te güçlü patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlama, Azerbaycan ile Ermenistan arasında insani ateşkes açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden geldi.

Sputnik muhabiri, patlama sesi duyulan bölgede ışık patlaması olduğunu, ardından dumanların yükseldiğini duyurdu.

Eşzamanlı olarak Stepanakert semalarında beliren insansız hava aracına (İHA) hava savunma sistemlerinin ateş açtığı belirtildi. Sputnik Ermenistan muhabiri, daha sonra Stepanakert çevresinde bir başka patlama duyulduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da önceki saatlerde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ'daki temas hattında Ağdam bölgesini bombaladığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı "Ağdam bölgesi toprakları Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından bombardımana tutuluyor" açıklamasını yaptı.