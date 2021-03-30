Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenaze töreninde 45 kişi öldü

Tanzanya polisi, Darüsselam kentinde 21 Mart’ta eski Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için stadyumda düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda en az 45 kişinin öldüğünü açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, 37 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.
Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, 17 Mart’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Magufuli için 21 Mart’ta Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumu'nda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşanmıştı. Magufuli'nin cenazesi 26 Mart’ta Chato’da defnedilmişti.