Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddia edildi: 'Saçımdan sürükleyerek kafamı duvardan duvara vurdu'

Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddia edildi. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini, söyeleyen Zeynep Çiller, Mert Çiller’e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi.

Aile Mahkemesi, Mert Çiller hakkında evden uzaklaştırma ve Zeynep Çiller’e yaklaşmama cezası verdi.

Sokakta kaldı

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, çiftin oturduğu İstinye'deki dairenin sahibi Tansu Çiller, mahkemenin evi Zeynep Çiller'in kullanımına vermesinin ardından tahliye davası açtı. Tansu Çiller mahkemeden aldığı jet tahliye kararı ile mahkemenin Zeynep Çiller'in kullanımına verdiği evi boşalttırdı.

Zeynep Çiller ve iki çocuğu sokakta kaldı.

Mahkeme evi, şiddet gören kadına geri verdi

Zeynep Çiller, İstinye'deki evin kendisi ve çocuklara tahsisini istedi.

Aile Mahkemesi bu talebi kabul ederek, konutu Zeynep Çiller'e verdi. Ayrıca mahkeme çocuklar ve anne için Mert Çiller'in ayda toplam 30 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.

Dava dilekçesindeki iddialar...

Zeynep Çiller, boşanma davası dilekçesinde, ''Mert Çiller'in, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanması nedeniyle öfkesini kontrol edemeyip kendini kaybederek her fırsatta Zeynep Çiller'e şiddet uygulamaya başlaması, hiçbir neden yokken Zeynep Çiller'i saçından sürükleyerek kafasını duvardan duvara vurdu. Evdeki eşyaları kırmaya başlaması, eşine; çocukların, çalışanların, aile fertlerini ve arkadaşlarının önünde bağırması, aşağılaması, tartaklaması ve dövmesi'' gibi iddialar yer aldı.

Tansu Çiller devreye girdi

Eski Başbakan Tansu Çiller'in avukatı ile birlikte aile konutuna gelerek polislerin işlem yapmasını engellemeye çalıştığı da iddia edildi.

Tansu Çiller, Zeynep Çiller'in şikayetçi olması durumunda ‘Çocuklarını bir daha göremezsin' şeklinde tehdit ettiği boşanma dilekçesinde yer aldı.