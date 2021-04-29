Tanker kazasında 400 ton petrol Sarı Deniz'e sızdı

Çin'in en büyük ham petrol terminalinin açıklarında önceki gün meydana gelen tanker kazasında Sarı Deniz'e dökülen petrolün yaklaşık 400 ton olduğu açıklandı.

Ülkenin Şandong eyaletindeki Çingdao Limanı'nın yaklaşık 75 kilometre açıklarında Salı günü Panama bandıralı dökme yük gemisi Liberya bandıralı bir tanker ile çarpıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Sarı Deniz'e tonlarca petrol sızdığı açıklandı.

Şandong Deniz Güvenliği İdaresi'nce yapılan açıklamada tankerden denize sızan yaklaşık 400 ton petrolün temizlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yapılan açıklamada denizdeki kirliliğin limana giren ya da çıkan gemileri etkilemediği, gemi mürettabatından yaralanan olmadığı kaydedildi.

Sızıntının ardından yapılan açıklamada yakınlardaki gemilerin bölgeye 18,5 kilometreden fazla yaklaşmamaları istendi.