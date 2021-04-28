'Tam kapanmada sigara satışına sınırlama getirilmeli' açıklaması

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yarın başlayacak olan "tam kapanma" süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Devletin sigara satışına sınırlama getirmesi gerektiğini savunan Ünal, "Bu 18 günlük kapanma sürecinde sigara kullanımının azalması ve azaltılabilmesi için de devletimiz birtakım tedbirler alabilir. Sigara satışının sınırlandırılması, ulaşabilirliğinin zorlanması için satış sınırlandırılması getirilmelidir. Örneğin büyük marketlerde, zincir marketlerde satılmaması gerekiyor. Alkol satılan bayilerde de satışı yasaklanabilir. 18 günü bir kazanıma çevirelim, sigara kullanımını bitirelim" dedi.