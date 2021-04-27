'Tam kapanma' ile ilgili soru işaretleri: AVM'ler, kuaförler, oteller ve bankalar ne olacak?

Ülke genelinde 29 Nisan’da başlayacak ve 17 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak "tam kapanma" tedbirleri ilanıyla ilgili tartışma sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen detaylı yanıtlanmamış sorular hâlâ cevaplanmayı bekliyor.

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya tam kapanmayla ilgili bazı detaylı bilgiler paylaştı.

Buna göre, kuaför, berber gibi işletmeler kapanma süresince kapalı kalacak. Bu süreçte alışveriş merkezleri (AVM) içerisindeki zincir marketler pazar günü hariç açık olacak. Ayrıca AVM içerisindeki restoranlar paket servis yapabilecek. Otel rezervasyonları artık şehirlerarası seyahat için yeterli olmayacak. Rezervasyon sağlık sorunu, cenaze gibi zorunlu hallerde alınmışsa konaklama yapılabilecek. Cuma namazları için camiye gidilebilecek. Haftasonu yapılacak ÖSYM sınavları da ertelenmeyecek.

Şehirlerarası tesisler devamlı, bankalar ise saat 10.00-16.00 arası açık olacak. İlgili mahkeme kararıyla anne-bablar çocuklarını görebilecek. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek. Kızılay'a kan ve plazma bağışı yapılabilecek.