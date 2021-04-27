Tam kapanma duyuruldu, İstanbul’dan 'göç' başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, Esenler Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.

'Kaçış başladı, biletler tükendi'

Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, “Burası hareketli sabahtan beri. Önceki zamanlara göre bayağı bir hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı” diye konuştu.

'Bilet kalmamış, bu gidişle burada kalacağız'

Memleketi Iğdır’a gitmek için bilet bulamadığını söyleyen Musa Ekici, “Yoğunluktan site kitlenmiş. Gidemedik biz. Şu an bilet yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu gidişle burada kalacağız” ifadesini kullandı.