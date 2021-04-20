Tam 17 koltuğu birden var...

Daha önce eşiyle birlikte THY'nin örtülü ödeneğini kullandığı iddialarına konu olan, çok sayıda yakınını kurumda işe başlattığı iddialarıyla gündeme gelen THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın 17 koltuğa birden sahip olduğu öğrenildi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen, nikah şahitliğini Erdoğan'ın yaptığı Aycı, İhracatçı Birliği'nden Futbol Federasyonuna, iş konseylerinden THY ile bağlantılı şirketlere kadar birçok birimde yöneticilik görevinde bulunuyor.

Aycı'nın 17 farklı birlik, konsey, şirket ve federasyonda aldığı görevler, THY'nin 2020 Faaliyet Raporu'nda açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e, “Sayın Başkan sadece THY Yönetim ve İcra Kurulu başkanlığındaki görevinden ücret alıyor. Diğer görevlerinden herhangi bir ücreti yok” dedi.

Rapora göre, 2015'ten beri THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı olan İlker Aycı'nın kartvizindeki diğer görevler şöyle:

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Üyesi

DEİK Türkiye-Brezilya İş Konseyi Üyesi

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Üyesi

Türkiye Futbol Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı

THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

Cornea Havacılık Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Nasıl yükseldi?

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlayan ve ardından başkan danışmanı olan Aycı, 2001-2004 yılları arasında AKP İstanbul örgütü kurucu üyesi ve il yönetim kurulu üyesi. 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümenine AKP’den üye olarak seçilen, AKP kontenjanından İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeliği yapan, AKP grup yönetim kurulu üyesi sıfatına haiz İlker Aycı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı başkanlığı yaptığı dönemde bazı haberlere konu olmuştu. Başdanışmanına, brüt 51 bin, net 30 bin tl maaş ödeyen, Audi marka makam aracını özensiz ve savurganca kullanmaktan dolayı uyarı cezası alan Aycı adeta ödüllendirilerek, Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan THY’nin başına getirilmişti.

Danışmanlarına verdiği net 30 bin TL'lik maaş ile gündeme gelen Aycı'nın bu ödemeleri "halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyecek ve adalet ilkesine zarar verebilecek mahiyette" bulunmuş ayrıca kendisi Etik Kurul incelemesinden geçerken, başında bulunduğu ajans, Teftiş Kurulu ve Sayıştay incelemesinden geçirilmişti.

Aycı'nın Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı başkanlığı sırasında çok sayıda kişiyi haksız yere işten çıkardığı, işten çıkarılmalardan hemen sonra yerlerine aynı statüde başkalarını aldığı, uzmanlara psikolojik baskı (mobbing) uyguladığı ve bir daire başkanını zorunlu olarak başka bir şehirde görevlendirdiği iddiaları karşısında Etik Kurul bu eylemlerde kanunun; "kamu görevlileri gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar" hükümlerine aykırılık tespit etmiş, bunun karşısında Aycı gerekli savunmayı vermiş; "İhtiyaç üzerine (görevden aldıklarının) yerlerine sayın Başbakan'ın onayı ile yeni atamalar yapıldı” demişti.