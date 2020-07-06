Taliban: Rusya ile gizli anlaşma iddiası barış sürecini baltalamayı amaçlıyor

Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Rus askeri istihbaratının örgüt militanlarına ABD askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddialarını yalanladı ve iddiaların Afgan barış sürecini rayından çıkarmak için başkent Kabil’deki bir istihbarat servisi tarafından ortaya atıldığını düşündüklerini söyledi.

Afganistan’da ABD askerlerine saldırı düzenlemeleri için Rus askeri istihbaratı tarafından Taliban’a para teklif edildiği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da konuya dair bilgilendirildiği iddiaları ABD basınında yer almıştı.

Örgütün Katar’daki siyasi bürosunun sözcüsü Süheyl Şahin,“Medyadaki bilgilere dayanarak kendi soruşturmamızı sürdürüyoruz. Yanlış ve temelsiz olan bu suçlamalar Kabil’de bir istihbarat servisi tarafından barış sürecini rayından çıkarmak ve aynı zamanda yeni hükümetin kurulmasını ertelemek için ortaya atıldı” dedi.

New York Times gazetesinde geçen ay yayımlanan bir makalede Rus askeri istihbaratına bağlı bazı birimlerin Afganistan’daki uluslararası koalisyon askerlerine saldırıda bulunmaları için Taliban’ı teşvik ettiği iddiasına yer verilmişti.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanlamıştı. Beyaz Saray ve Pentagon da makaledeki iddiaların herhangi bir kanıta dayanmadığını açıklamıştı.