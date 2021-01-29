Talat Bulut tacize karşı açıklama yapan 43 isimden şikayetçi oldu

Fox TV'de yayımlanan 'Yasak Elma' adlı dizinin setinde kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği öne sürülen oyuncu Talat Bulut, Şimşek’e destek veren bir yazıyı paylaşan ve tacize karşı olduklarını ifade eden 43 kişiden şikâyetçi oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çevirmen Deniz Gedizlioğlu, internet sitesinde konuyla ilgili bir yazı yazdı, çok sayıda isim de o yazıyı sosyal medyada paylaştı.

Bulut, Gedizlioğlu’dan ‘aleni hakaret’ suçunu, 43 kişiden ise ‘aleni hakaretin zincirleme biçimde işlenmesi’ suçunu işledikleri iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Bulut’un şikâyet ettiği isimler arasında oyuncular Devin Özgür Çınar, Elit İşcan, sinema yazarı Berke Göl ve çizer Aslı Alpar da var.

Savcılık taciz açıklaması sonrası "yeterince delil bulunamadığı" iddiasıyla takipsizlik kararı vermişti