Talan projeleri Konyaaltı Sahili'ni neredeyse bitirdi: Bir havluluk yer kaldı

Antalya'nın Konyaaltı Sahili, liman, taş ocağı gibi talan projeleri nedeniyle 60 yılda 35 metre eriyerek, neredeyse yok oldu.

60 yılda sahil erozyonla eriyince, kıyı çizgisinde gerileme olduğu görüldü. Sahilde bir havluluk yer kaldı.

Nedeni talan projeleri

DHA'nın haberine göre, Konyaaltı Sahili'nin 35 metre kadar gerilemesinin nedeni erozyon.

Boğaçayı projesi nedeniyle kum ve çakıllar denize ulaşmıyor. Kum ve taş ocaklarının işletildiği bölgeye, kum ve çakıl taşınmadı. Yapılan limanlar ise sahile gelecek kum ve çakılı engelliyor.