Takvim'den ekonomi tavsiyeleri: Pahalı ürünler göz hizasında olur, aşağı bak!

Takvim Gazetesi, bugün manşetine taşıdığı "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberinde okurlarına bir nevi ekonomi tavsiyelerinde bulundu.

Gıda fiyatlarındaki büyük artış, asgari ücrete yapılan düşük zam gibi unsurlar insanların temel beslenme ihtiyacını karşılamalarında güçlük çekmelerine neden olurken Takvim çözümü "Marketlerin tuzaklarına" karşı "Pahalı ürün göz hizasındadır, aşağı bakın" demekte buldu.

"Satışı artırmak isteyen marketler, müşterilere türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyor." diyen Takvim'in alışveriş "önerileri" şöyle:

Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın. Büyük araba doldurmaya teşvik eder. Sepetten şaşmayın. Sebze, meyve, süt, et alın. Abur cuburdan kaçının. Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz. Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar. İkramları geri çevirin. Dilinize değdiği an tuzağa düşersiniz. Islak yeşillik taze görünür, kolay satılır. Ama çabuk çürür. Pahalı ürün göz hizasındadır. Yukarıya ve aşağıya bakın. Gurme reyonunda zemin titrer. Yavaşlar, daha çok alırsınız. Kasiyer indirimli ürün teklif eder. Rafta da aynı fiyattır.