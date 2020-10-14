Takvim’den AYM üyesine: Seni o bayrak direğine asarlar

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın "Işıklar yanıyor" paylaşımını "darbe tehdidi" diye haberleştiren Takvim gazetesi, Yıldırım'a "Seni o bayrak direğine asarlar" tehdidinde bulundu.

Takvim gazetesi Hayrettin Şaşmaz imzalı “Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe tehdidi: Işıklar yanıyor” başlıklı haberinde, Engin Yıldırım ve paylaşımının fotoğrafıyla birlikte, "Eşgali sünepe haşhaşilere benzeyen AYM Engin'e sözümüzdür. Seni o bayrak direğine asarlar" yazılı görsele yer verdi.

Takvim gazetesi daha sonra haberde kullandığı "Seni o bayrak direğine asarlar" cümlesini, "Darbe tehdidi! Başaramayacaksınız" şeklinde değiştirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermiş, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direnmişti. AYM üyesi Yıldırım, yerel mahkemenin verdiği bu karara atıf yaparak, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla Twitter hesabından paylaşmıştı.