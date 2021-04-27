Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki eksik yıllar sonra fark edildi: Sancak sopası kayıp!

İstanbul'da 1928 yılından bu yana Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nda yer alan 2 sancaktardan birinin elindeki sancağın sopasının 2019'da kaybolduğu iddia edildi. Eski ve yeni çekilen fotoğraflar da farkı açıkça ortaya koyuyor.

DHA'nın haberine göre, Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Furkan Kaya konuyla ilgili şunları söyledi:

"Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yapma görevi Atatürk'ün büstünü ve at üstünde tunç heykelini yapan dönemin en önemli heykeltıraşlarından Pietro Kanonika'ya verilmiştir. Anıt ve çevre düzeni ise sonraki dönemde birinci ulusal mimarlık akımının önemli temsilcilerinden olan Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır. Halkın maddi yardımlarıyla yapılan bu önemli anıt, 2,5 yıl içerisinde taş ve bronz kullanılarak yapılmış, 45 sandık içerisinde İtalya'dan İstanbul'a gemiyle getirilmiştir. Yaklaşık 84 ton ağırlığında olan anıt, 23 günde monte edildikten sonra dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp tarafından 8 Ağustos 1928 tarihinde açılmıştır.

Anıtın kuzey yüzüne bakıldığında milli mücadeleyi, güney yüzüne bakıldığında ise Türkiye'nin modern çehresini yansıttığı görülmektedir. Türkiye'nin modern çehresini yansıtan tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen sağında İsmet İnönü, solunda Fevzi Çakmak, arkasında ise Türk milletiyle beraber milli mücadele de Türkiye'nin yanında yer alan Sovyetler Birliği'nin iki önemli generalinin yer aldığı görülmektedir. İki Sovyet generalinin anıtta yer alması Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı'nda destek ve yardımları vesilesiyle Sovyetler Birliği'ne göstermiş olduğu önemli bir vefa örneğiydi."

'Cumhuriyet çehresini yansıtan en önemli anıtlardan'

Anıtta Türk bayrağı ve sancağı ile nöbet bekleyen iki Mehmetçik figürü de olduğunu söyleyen Kaya, "Anıtın, İstanbul tarihinden bu güne kadar gelen diğer önemli anıtlar kadar manevi değeri yüksektir. Çünkü Türk Milleti'nin milli mücadelesini ve aynı zamanda da modern Cumhuriyet çehresini yansıtan en önemli anıtlardan biridir" diye konuştu.

Habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri de anıtın tadilat ve bakımının kendilerine ait olduğunu belirterek, kayıp bölüm ile ilgili yapılacak incelemenin ardından bilgi verileceğini kaydettiler.