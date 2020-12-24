Taksiciler Odası'ndan Uber açıklaması: Sadece hukuk alanında hakkımızı arayacağız

Geçen yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber hakkında İstinaf Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, ilk derece mahkemesinin aldığı kararı hatalı buldu ve Uber'e erişim engelini kaldırdı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, istinaf mahkemesinin kararını Sputnik’e değerlendirdi.

Aksu, karara karşı olduklarını belirterek “Önceki senelerdeki gibi eylem yapmayacağız. Yargı yoluna başvuracağız ve sadece hukuk alanında hakkımızı arayacağız” dedi.

İstinaf Mahkemesi’nin kararındaki büyük özel araçlarla taşımacılığın haksız rekabete yol açtığı ifadesine dikkat çeken Aksu, yeni kararla ancak T plakalı ticari taksilerin uygulamayı indirerek Uber taşımacılığı yapılabileceğini söyledi.

Aksu, siz bu durumda neden karşı çıkıyorsunuz sorusuna ise “Yurtdışı menşeili bu firmanın çalışmaması, milli ve yerli olması lazım” diye yanıt verdi.