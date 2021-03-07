Tahterevalli Müzik Grubu'ndan 8 Mart için şarkı: 'Ayağa kalkıyoruz!'

Tahterevalli Müzik Grubu, 8 Mart için “Ayağa Kalkıyoruz!” isimli şarkısını yayınladı. Çeşitli sosyal medya kanalları ve çevrimiçi müzik platformlarında dinleyicisiyle buluşan şarkıyı, İzmir’den 10 kadın seslendirdi.

Şarkıyı besteleyen Tahterevalli Müzik Grubu, “toplumsal düzenin günlük hayatımızdaki izlerinin peşine düşen şiirleri ezbere alıp kimi zaman şiirin bir satırını kimi zaman şiirin fikrini kimi zaman da dizelerini” bestelediklerini belirtiyor.

Şarkıyı; hem kadınların hem siyahların hak savunuculuğunu yapan Maya Angelou’nun, 1978’de yayınlanan ve Faris Kuseyri çevirisiyle Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan “Kafesteki Kuşun Şarkısı” kitabındaki “Ayağa Kalkıyorum” şiirden hareketle oluşturduklarını ifade eden grup, açıklamasında “...kitabını okuduğumuzda bizi en çok etkileyen şiir “Ayağa Kalkıyorum” oldu. Bu şiiri, bir esin kaynağı ve hareket noktası olarak alıp şarkının sözlerini oluşturduk. 8 Mart günü için yola çıkan bu şarkıyı, sokaklarda eşit ve özgür bir yaşam için mücadele eden tüm kadınların mücadelesine, Maya Angelou’nun adalet için çaldığı bir ıslık olarak iletiyoruz ve büyüyen kadın mücadelesine alanlarda eşlik etmesini diliyoruz.” sözlerine yer verdi.

Önümüzdeki günlerde yeni bestelerini yayınlayacaklarını da duyuran grup, isim tercihlerini şu sözlerle ifade ediyor: “Tahterevalli’yi, Bertolt Brecht’in ünlü şiirinde geçen ve mevcut sömürü sistemi içindeki uzlaşmaz çelişkilerin anlatımına yeni bir metafor katmış olduğu ‘bütün düzen bir tahterevalli aslında’ sözüne atfen taşımaya çalışıyoruz.”

“Ayağa Kalkıyoruz!” şarkısının sözleri şöyle:

Beni tarihe kaydedebilirsiniz

Acı sözlerle yalanlarla

Beni yerin dibine batırabilirsiniz

Ama uçuşan bir toz gibi

Ben yine ayağa kalkıyorum

Beni sözlerinizle vurabilirsiniz

Gözlerinizle yaralayabilirsiniz, beni

Nefretinizle öldürebilirsiniz

Ama hava gibi su gibi

Ben yine ayağa kalkıyorum

Korkulu geceleri geride bıraktık

Utanan tarihin evinden çıktık

Acıdaki geçmişten şafaklara doğru

Biz yine ayağa kalkıyoruz