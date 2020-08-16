Tahran yalanlamıştı: ABD, Venezuela yolundaki 4 İran tankerine el koyduğunu doğruladı

ABD, Venezuela yolundaki 4 İran akaryakıt tankerine yaptırımlara karşı geldiği gerekçesiyle el koyduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Venezuela'ya kargo göndermemesi gerektiğini savunarak, el konulan tankerlerin Teksas eyaletindeki Houston kentine yol aldığını ve oraya varmış olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, "Tankerler Houston'a gidiyor. Gittiler. Onları Houston'a taşıyoruz, taşıdık" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, el konulan tankerin şu anda "yabancı ortakların yardımıyla" ABD'nin gözetimi altında olduğunu belirterek, söz konusu 4 tankerin toplan 1116 milyon varil akaryakıt taşıdığını, bunun ABD'nin el koyduğu en büyük İran akar yakıtı olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, tankerlere el koyma operasyonunun ABD'nin İran Özel Temsilcisi sayesinde başarılı olduğunu belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un öncülüğünde yürütülen diplomasimiz, söz konusu sevkiyatları durdurmaya ve Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarının tankerlere el koyma emrini vermesine imkan tanıdı" denildi.

ABD Adalet Bakanlığı, el koymanın ardından İran donanmasının tankerleri yeniden ele geçirmek amacıyla bazı gemileri harekete geçirme girişiminde bulunduğunu ve ABD Ordusu Merkez Komutanlığı'nın elinde buna ilişkin bir video görüntüsü olduğunu iddia etti.

Konuya ilişkin yayımlanan raporda, operasyonun uluslararası sularda gerçekleştiği ve operasyon sırasında herhangi bir ABD'li yetkilinin bulunmadığı ve yabancı bir hükümetin bir yardımının görülmediği aktarıldı.

ABD, petrol ticaretini engellemek amacıyla hem Venezuela hem İran'a yaptırım uygulamaya başlamış, her iki ülkeyle ticaret yapmak isteyen gemi sahiplerini de yaptırımla tehdit etmişti.

ABD hükümetinden bir kaynak, dört tankerin sahiplerinin, akar yakıtların ABD'ye taşınmasını kabul ettiğini belirtti.

Liberya bayraklı olan Bella, Bering, Pandi ve Luna adlı dört tankere Vienna LTD ve Palermo SA şirketleri sahip.

İran'ın Caracas Büyükelçisi Hocatullah Sultani, dün akşam konuya ilişkin ABD basınında çıkan haberleri yalanlayarak tankerlerin İran'a ait olmadığını söylemişti.