Tahliyeleri reddedilen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hastaneye kaldırıldı

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumları nedeniyle cezaevinde kalmalarının sakıncalı olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporuna rağmen İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi Timtik ve Ünsal'ın tahliye taleplerini reddetti, tedavilerinin cezaevi idaresi tarafından yapılması yönünde karar verdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği "Mahkeme kararı sonrası zorla müdahale amacıyla Av. Aytaç Ünsal, Kanuni Sultan Süleyman EA Hastanesine (Küçükçekmece); Av. Ebru Timtik ise Bakırköy Sadi Konuk Hastanesine kaçırıldı. Zorla müdahale cinayettir! Bu cinayet teşebbüsüne engel olmak için herkesi hastanelere çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.