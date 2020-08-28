Tahliye olmayı bekleyen Ogün Samast, gardiyanları tehditten hapis cezası alınca cezaevinden çıkamadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’i 2007’de öldüren Ogün Samast bu suçtan aldığı cezayı tamamladı. 6 Ağustos’ta tahliye olmayı bekleyen Samast, gardiyanları tehdit suçlamasıyla hakkında açılan davada 3 ağustos tarihinde hapis cezası alınca cezaevinden çıkamadı.

Samast, cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olduğu için ‘tasarlayarak adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz yasasına göre Samast bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı. KRT’nin haberine göre geçen ay infaz savcılığı, Ogün Samast’ın vasisi olan eşi Selma Samast’a bir müddetname verdi.

Müddetnameye göre; 13 yıl 8 aydır cinayet suçundan cezaevinde olan Samast, 6 Ağustos’ta son 1,5 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirmek üzere serbest bırakılacaktı. Samast, 3 Ağustos’ta Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu dönemde gardiyanları tehdit suçlamasıyla hakkında açılan davada 29 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza nedeniyle Samast cezaevinden çıkamadı. Avukatı ise bu cezayı istinaf etti. Ayrıca kamu görevlilerinin yargılandığı davada da Samast, 30 yıl hapis cezası aldı. Ancak dosya hâlâ Yargıtay’da.