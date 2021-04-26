Tahliye edilen Melek İpek'ten ilk açıklama

İşkenceye maruz kaldığı 'eşini' öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek, bugünkü duruşma sonrası tahliye edildi.

Antalya Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olan ve yakınları tarafından karşılanan Melek İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, ama bu duruma düştüğü için de üzgün olduğunu söyledi.



Çocuklarına sıkı sıkı sarıldığını anlatan Melek İpek, "Kızlarımın kokularını çok özlemiştim, çocuklarıma kavuştum, bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. Koğuşta bana çok iyi davrandılar. İçerideki tek tesellim çocuklarımın dışarıda mutlu ve huzurlu olmalarıydı. Avukatım Ahmet Onaran'a ayrıca teşekkür ederim, çocuklarımdan sürekli haber getirdi" dedi.