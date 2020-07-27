Tahir Elçi ölümünden sonra fişlenmiş

Diyarbakır’da 28 Kasım 2015 tarihinde Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin dava dosyasına gönderilen yazıdan, ölümünden sonra “Arşiv kaydı” adı altında fişlendiği ortaya çıktı.

Duvar'dan Deniz Tekin'in haberine göre, dava dosyasında yer alan, polisin soruşturmayı yürüten savcıya gönderdiği “Bilgi Notu” başlığıyla başlayan ve “Arz ederim” ile sona eren 2 sayfalık yazıda, resmi üst yazısı, sayı numarası ve hangi tarihte yazıldığı konusu herhangi bir bilgi yer almıyor. Yazının altında “TEM Şube Müdürlüğü” ibaresi bulunuyor.

Yazının giriş bölümünde Elçi’nin katıldığı basın açıklaması için “‘Diyarbakır Barosu organizesinde Sur ilçesinde yapılan operasyonlara güvenlik güçleri tarafından Dört Ayaklı Minare’ye sözde zarar verildiği yönünde basın açıklaması’ olmasından dolayı ekiplerimiz tarafından herhangi bir saldırıya karşı gerekli tedbirler alınmıştır” ifadesi yer aldı.

Elçi'nin mesleki faaliyeti fişlenmiş

Bilgi notunda, UYAP’ta (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Projesi) yapılan sorgulamada, Elçi’nin CNN Türk kanalında katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle hakkında “örgüt propagandası yapmak”tan açılan ancak Elçi öldükten sonra düşürülen davanın bilgisine yer verildi. Yazının devamında fişleme niteliğinde olan, hukuki denetimden geçmeyen ve güvenlik soruşturmalarına dayanak gösterilen “Arşiv sorgusu”nda ise Elçi’nin üyesi olduğu dernek, avukatlık faaliyetleri kapsamında ifadesine girdiği Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı ve aynı zamanda avukat olan Fırat Anlı’nın ismi fişleme nedeni yapıldı.

“Bilgi notu”nda Elçi için şu bilgiler yer aldı: “Ayrıca basın açıklamasında bulunan Diyarbakır Barosu Başkanı 312… Türkiye Barolar Birliği Sicil Numaralı Tahir Elçi (T.C. Kimlik No: 671472….) (Şırnak Cizre Hisar nüfusuna kayıtlı, Cizre 1966 doğumlu) (Uyap sorgusunda ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ kaydı var. Arşiv sorgusunda, ‘Bakırköy Ceza Hakimliğince Aranırken Yakalanan, İHD Üyesi, Fırat Anlı İfadesi’ şeklinde 8 adet kaydı var.) isimli vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.”

Kimliği rahatsız etmiş

Habere göre, Tahir Elçi Cinayeti Soruşturma Komisyonu üyesi ve Tahir Elçi Vakfı Danışma Kurulu üyesi Avukat Gamze Yalçın da Elçi hakkında “Bilgi notu”nda yer alan ifadelere tepki gösterdi:

"Dosyanın şüphelisi olmayan, sanık olmayan Tahir Elçi hakkında arama kaydının olup olmadığının sorgulanması, hele hele yaşamını yitirmiş bir kişi bakımından böyle ibarelerin bilgi notunda yer alması gerçekten üzücü ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Nota baktığımızda insan hakları aktivisti olan Elçi’nin geçmişi, geçmişten bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar, çalışmış olduğu alanlara ilişkin ayrı bir vurgu var. Bir avukat birçok dosyaya girebilir. Avukatlar kişilerin sıfatları ya da meşgul oldukları alanlarla değil hukukçu sıfatıyla o dosyalara girer.

Burada Tahir Beyin takip ettiği bir dosyanın ayrıca onun kimlik bilgileri tanımlanırken açıklanmış olması da hukuka aykırı ve ayrıca sorgulanması gereken bir durum. İHD üyesi kimliğine vurgu yapılması aslında Tahir Elçi’nin insan hakları aktivisti kimliğinden kaynaklı belki kendilerinde oluşan bir rahatsızlıktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tahir Elçi, insan hakları alanında en yoğun insan haklarının yaşandığı bölgede hem Türkiye’de yıllarca insan hakları ve hak mücadelesi yürüttü. Hukuku aykırı olan bu durum için deyim yerindeyse fişleme olarak da niteleyebiliriz."