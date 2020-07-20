Tahir Elçi davası Diyarbakır'da görülecek

Diyarbakır’da 28 Kasım 2015 tarihinde Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davanın Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesinin “kamu güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağı” yönündeki soruya Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

İddianameyi kabul eden 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na davanın “Kamu güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağını” sordu. Davanın başka kente nakledilmek istendiği düşüncesine yol açan bu adım üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, durumu Adalet Bakanlığı’na bildirip, bakanlığın görüşünü sordu.

Bakanlık, 7 Temmuz’da verdiği yanıtta Başsavcılığın yazısına atıf yaparak “Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/117 esas sayısında kayıtlı kamu davasının başka yer ağır ceza mahkemesine naklinin istenilmesini gerektiren sebeplerin bulunmadığı” yönünde görüş bildirdi. Başsavcılık ilgili yazıyı 17 Temmuz’da mahkemeye gönderdi.

İlk duruşma 21 Ekim'de

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaydan yaklaşık 4 buçuk yıl sonra hazırlanan iddianame 3 Nisan 2020 tarihinde sunulduğu Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Elçi iddianamesi, aynı gün polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'un yaşamını yitirdiği iddianame ile birleştirildi.

Cinayetle ilgili sanık polisler S.T, M.S. ve F.K. ile PKK’li Uğur Yakışır hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşma tarihini 21 Ekim 2020 olarak belirledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre iddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten" 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, Yakışır için ise “2 polisi öldürmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan” 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi'yi "olası kastla öldürmekten" 20 yıl, polis memuru S.T.'yi "öldürmeye teşebbüsten" 20 yıl, "izinsiz silah bulundurmaktan" 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi isteniyor.