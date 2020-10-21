Tahir Elçi cinayetinde ilk duruşma bugün 

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin, 20 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare önünde yapılan basın açıklaması sırasında öldürülmesiyle ilgili 5 yıl sonra açılan dava bugün başlıyor.

5 yıl süren soruşturmanın ardından Elçi cinayetine ilişkin 3 polis ve 1 PKK’li olduğu belirtilen kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Birgün’den Yaren Çolak’ın haberine göre Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Elçi ile birlikte polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur’un yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürecinin eksiklerle dolu olduğunu hatırlattı.

Soruşturmadaki tüm eksikliklere rağmen adil bir yargılama yapılmasını talep eden Aydın, “Bazı delillere ulaşmak artık zor ama adil yargılanma koşullarının sağlanması lazım. Sanıkların mutlak suretle duruşma salonunda fiziki olarak olması gerektiği konusunda fikrimizi mahkemeyle paylaştık.”

'İki olay arasında bağ yok'

Aydın “İki polis memurunun ölümü ve birisinin yaralanması ile Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle sonuçlanan olayların arasında bir bağ yok. Israrlı bir şekilde bu iki olayın faillerinin aynı dosyaya dâhil edilmesi ortak bir iddianame hazırlanması bize gerçeği gizleme konusunda bir izlenim uyandırıyor” dedi.

İddianamede, polisler M.S., F.T. ile S.T.’nin “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek”ten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Diğer sanık PKK’li Uğur Yakışır’ın ise “2 polisi öldürmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak”tan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi’yi “olası kastla öldürmek”ten 20 yıl, polis memuru S.T.’yi “öldürmeye teşebbüsten” 20 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi isteniyor.

Çok sayıda hak ve hukuk örgütü, dernek ile siyasi parti tarafından davaya ilişkin yayımlanan açıklamalarda, “Geciken adalet yargılama sürecinde telafi edilsin” denildi. Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, yurttaşları davayı takip etmeye davet ederken İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından yayımlanan açıklamada, Tahir Elçi davasının cezasızlıkla sonlanmaması gerektiğine dikkat çekildi. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da adaletin geciktiğinin altını çizdi.