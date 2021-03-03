Tahir Elçi cinayeti davasında sanık polislerin tutuklanması talebi reddedildi

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayeti ile ilgili açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık polisler F.T., S.T. ve M.S. 'bilinçli taksirle öldürmeye sebebiyet verme' suçundan, firari sanık Uğur Yakışır ise 'iki polis memurunu öldürme', 'bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Elçi’yi olası kastla öldürme' suçlarından yargılanıyor.

Sanık polislerin SEGBİS ile katıldığı duruşmada Elçi’nin avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki sıfatıyla söz alan Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, davaya katılmaya yönelik karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, ağabeyleri Mehmet Elçi ve Ömer Elçi ile Diyarbakır Barosu’nun davaya katılma talebini kabul etti, diğer talepleri ise reddetti.

Mahkeme heyeti, firari sanık Uğur Yakışır’ın yakalanmasının beklenmesine, iki gizli tanığın sesleri ve görüntüleri değiştirilerek duruşmada dinlenmesine, olay hakkında bilgisi olan beş tanığın duruşmaya çağrılmasına karar verdi. Sanık avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebinin sonra değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, sanıkların tutuklanması talebini ise reddederken, yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 14 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.

28 Kasım 2015’te Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare önünde öldürülmüştü.